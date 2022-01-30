Баскетбол: лідер збірної України допомогла "Фенербахче" перемогти у матчі лідерів Євроліги
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Баскетболістка збірної України Аліна Ягупова допомогла турецькому "Фенербахче" обіграти головного конкурента в Євролізі, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Деталі
Турецький "Фенербахче" здобув перемогу над угорським "Шопроном" в матчі двох лідерів групи жіночої Євроліги – 82:59.
Капітан збірної України і лідерка "Фенербахче" Ягупова провела на майданчику майже 33 хвилини, набравши за цей час 11 очок (2/7 двоочкових, 1/5 триочкових, 4/4 штрафних), додавши до цього 4 підбирання, 5 передач, 1 перехоплення та 1 блок-шот.
Відзначимо, що "Фенербахче" закріпився на першій сходинці турнірної таблиці Євроліги, маючи 9 перемог у 12 матчах і першим з групи пробився до чвертьфіналу Євроліги. "Шопрон" тепер ділить другу сходинку з курським "Динамо".
Доповнення
У цьому сезоні в 12 матчах Євроліги Ягупова набирає в середньому 17,1 очок (шоста в Євролізі за цим показником), робить 4,9 підбирань та 5,7 передач (третя в Євролізі за цим показником).