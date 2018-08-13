"Барселона" завоевала 13-й Суперкубок Испании

Быстрый гол удался андалузцам. После переговоров арбитров гол Пабло Сарабия был засчитан. Муриель протащил мяч мимо нескольких оппонентов и отдал точный пас на Сарабия, которому оставалось переиграть кипера — 1:0.

“Гол в раздевалку” оформили каталонцы благодаря попаданию мяча в штангу после выстрела со штрафного Месси и результативному добивании Пике. Автором решающего гола стал полузащитник Дембеле, нанес удар под перекладину — 2:1.

Отметим, что “Барселона” лидирует в истории по количеству завоеванных Суперкубков страны — 13. “Севилья” выигрывала данный титул лишь в 2007 году.