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"Барселона" завоевала 13-й Суперкубок Испании

Киев • УНН

 • 12211 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В поединке за Суперкубок Испании на стадионе “Стал Ибн Батоута” каталонская “Барселона” и андалузская “Севилья” решали имя победителя, передает УНН.

"Барселона" завоевала 13-й Суперкубок Испании

Быстрый гол удался андалузцам. После переговоров арбитров гол Пабло Сарабия был засчитан. Муриель протащил мяч мимо нескольких оппонентов и отдал точный пас на Сарабия, которому оставалось переиграть кипера — 1:0.

“Гол в раздевалку” оформили каталонцы благодаря попаданию мяча в штангу после выстрела со штрафного Месси и результативному добивании Пике. Автором решающего гола стал полузащитник Дембеле, нанес удар под перекладину — 2:1.

Отметим, что “Барселона” лидирует в истории по количеству завоеванных Суперкубков страны — 13. “Севилья” выигрывала данный титул лишь в 2007 году.

Украинские Национальные Новости

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