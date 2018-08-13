"Барселона" виборола 13-й Суперкубок Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У поєдинку за Суперкубок Іспанії на стадіоні “Стал Ібн Батоута” каталонська “Барселона” і андалузька “Севілья” вирішували ім’я переможця, передає УНН.
Швидкий гол вдався андалузцям. Після перемовин арбітрів гол Пабло Сарабії був зарахований. Муріель протяг м’яч повз кількох опонентів і віддав точний пас на Сарабію, якому залишалося переграти кіпера — 1:0.
“Гол в роздягальню” оформили каталонці завдяки потраплянню м’яча у стійку після пострілу зі штрафного Мессі та результативному добиванні Піке. Автором вирішального голу став півзахисник Дембеле, який завдав удару під поперечину — 2:1.
Відзначимо, що “Барселона” лідирує в історії за кількістю здобутих Суперкубків країни — 13. “Севілья” вигравала даний титул лише в 2007 році.