"Барселона" украинского центрового сменила главного наставника
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. БК "Барселона" сообщил о досрочном расторжении соглашения с главным тренером команды Светислав Пешич, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
По действующим условиям в Пешич должен был работать с каталонцами еще в сезоне 2020/21, но стороны решили разорвать сотрудничество. Всего за два периода работы с “Барселоной” Пешич выиграл 235 матчей 322-х, побеждал в Евролиге (2003), чемпионате Испании (2003, 2004) и Кубка (2003, 2018, 2019).
Зато на место наставника каталонцев пришел литовец Шарунас Ясикявичюс. Клуб достиг соглашения с 44-летним тренером до 30 июня 2023 года.
Примечательно, что “Барселона” уступила “Басконии” в финале чемпионата Испании — 67:69. Поэтому команда не выиграла последнего сезона ни одного трофея.
Напомним, что в состоянии “Барселоны” выступает центровой сборной Украины Артем Пустовой.