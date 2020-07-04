"Барселона" українського центрового змінила головного наставника
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. БК "Барселона" повідомив про дочасне розірвання угоди з головним тренером команди Светіславом Пешичем, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
За чинними умовами в Пешич мав працювати з каталонцями ще в сезоні-2020/21, але сторони вирішили розірвати співпрацю. Загалом за два періоди роботи з “Барселоною” Пешич виграв 235 матчів з 322-х, перемагав у Євролізі (2003), чемпіонаті Іспанії (2003, 2004) та Кубку (2003, 2018, 2019).
Натомість на місце наставника каталонців прийшов литовець Шарунас Ясікявічюс. Клуб досяг угоди з 44-річним тренером до 30 червня 2023 року.
Примітно, що “Барселона” поступилася “Басконії” в фіналі чемпіонату Іспанії — 67:69. Відтак команда не виграла останнього сезону жодного трофею.
Нагадаємо, що в стані “Барселони” виступає центровий збірної України Артем Пустовий.