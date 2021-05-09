“Барселона” и “Атлетико” сыграли вничью в матче лидеров Примеры
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Каталонская “Барселона” на “Камп Ноу” расписала мировую в игре с лидером испанской Примеры — “Атлетико” в 35-м туре чемпионата, сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.
Детали
По итогам матча каталонцы имели преимущество во владении мячом (59 против 41 процента), но это не помогло им отличиться — 0: 0.
Примечательно, что полузащитник “Барселоны” Серхио Бускетс получил перелом челюсти в матче.
Заметим, “матрасники” с 77 очками лидируют в Примере и опережают “блаугранос”. “Реал” отстает на три очка от “Атлетико”, но имеет игру в запасе.
Стоит напомнить
Месси близок к подписанию нового контракта с “Барселоной”.