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“Барселона” и “Атлетико” сыграли вничью в матче лидеров Примеры

“Барселона” и “Атлетико” сыграли вничью в матче лидеров Примеры

Киев  •  УНН

 • 12452 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Каталонская “Барселона” на “Камп Ноу” расписала мировую в игре с лидером испанской Примеры — “Атлетико” в 35-м туре чемпионата, сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.

Детали

По итогам матча каталонцы имели преимущество во владении мячом (59 против 41 процента), но это не помогло им отличиться — 0: 0.

Примечательно, что полузащитник “Барселоны” Серхио Бускетс получил перелом челюсти в матче.

Заметим, “матрасники” с 77 очками лидируют в Примере и опережают “блаугранос”. “Реал” отстает на три очка от “Атлетико”, но имеет игру в запасе.

Стоит напомнить

Месси близок к подписанию нового контракта с “Барселоной”.

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