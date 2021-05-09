“Барселона” та “Атлетіко” зіграли внічию у матчі лідерів Прімери

Деталі

За підсумками матчу каталонці мали перевагу у володінні м’ячем (59 проти 41 відсотки), але це не допомогло їм відзначитися — 0:0.

Примітно, що півзахисник “Барселони” Серхіо Бускетс отримав перелом щелепи в матчі.

Зауважимо, “матрацники” із 77 очками лідирують у Прімері і випереджають “блаугранос”. “Реал” відстає на три очки від “Атлетіко”, але має гру в запасі.

Варто нагадати

Мессі близький до підписання нового контракту з “Барселоною”.