Банкротство "Укрзализныци" и бездействие Наблюдательного совета: нардеп не исключил ответственности Премьер-министра

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"Мы живем в парламентско-президентской республике, где правительство формирует Верховная Рада. Монобольшинство голосовало за представление всех министров, и с парламента контрольных функций никто не снимал. Поэтому, правительство должно проанализировать, почему прибыльное предприятие стало убыточным. Где раньше был Кабмин? Почему он просто наблюдал за тем, как Укрзализныця стоновится банкротом", - отметил в он.

Детали

По словам Цимбалюка, если правительство проигнорирует требование народных депутатов - премьер-министра Дениса Шмыгаля вызовут на отчет в парламент.

"Верховная Рада должна заслушать Премьер-министра по данному вопросу. Проанализировать его выступление и принять решение, соответствует ли он занимаемой должности", - сказал нардеп.

По его убеждению, решение ВСК по увольнению членов Наблюдательного Совета "Укрзализныци" вполне уместно, но также надо оценить их роль в банкротстве государственной компании.

"В развитых государствах зарплаты членов Наблюдательных советов зависят от производительности и качества работы предприятия. Если это прибыльная отрасль - они получают бонусы и премии, если убыточная - то нет. У меня вопрос - а где был наш Наблюдательный совет? Считаю необходимым не только уволить наблюдательный совет, но и направить материалы в правоохранительные органы. Последние должны проанализировать влияние и роль Наблюдательного совета на банкротство предприятия. и указать за что члены Наблюдательного совета получали такие высокие зарплаты", - подчеркнул он.

Контекст

30 апреля Временная следственная комиссия ВР по оценке критического состояния "Укрзализныци" признала руководство и членов Наблюдательного Совета компании некомпетентным и рекомендовала Кабмину уволить их.

Дополнение

ВСК по оценке критического состояния "Укрзализныци" начала свою деятельность в январе этого года под председательством народного депутата от фракции "Слуга народа" Юлии Гришиной. С тех пор свои должности оставили глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак, член правления Иракли Эзугбая и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

На следующем заседании ВСК рассмотрит вопрос борьбы с коррупцией в "Укрзализныце", в частности даст оценку эффективности НАБУ.

Что было раньше

В прошлом году НАБУ и САП направили в суд всего одно дело о коррупции в "Укрзализныце" и то пятилетней давности. В НАБУ говорят о своей несостоятельности справиться со схемами на железной дороге, при этом главный "железнодорожный" детектив бюро Денис Гюльмагомедов проводит время на тренингах фонда "Возрождение" Джорджа Сороса и лекциях в соцсети Clubhouse.

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Во время своей пресс-конференции 20 мая Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает "посадок" воров средств "Укрзализныци".