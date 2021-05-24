Банкротство "Укрзализныци" и бездействие Наблюдательного совета: нардеп не исключил ответственности Премьер-министра

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 34688 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 72870 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 89027 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 249212 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 143031 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 414346 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 321046 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 217039 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245909 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256041 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
3м/с
42%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 17372 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 16622 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 16880 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 15556 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 27800 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 15848 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 28376 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 148535 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 249215 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 414349 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 16133 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 24698 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 53774 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 77663 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 62364 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Банкротство "Укрзализныци" и бездействие Наблюдательного совета: нардеп не исключил ответственности Премьер-министра

Киев • УНН

 • 22277 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Временная следственная комиссия (ВСК) по оценке критического состояния "Укрзализныци" рекомендовала правительству уволить руководство и членов Наблюдательного Совета компании, назвав их неэффективными менеджерами. Какая будет ответственность премьер-министра Дениса Шмыгаля в случае, если правительство не услышит парламентариев - в комментарии УНН рассказал народный депутат Михаил Цымбалюк.

Банкротство "Укрзализныци" и бездействие Наблюдательного совета: нардеп не исключил ответственности Премьер-министра

Цитата:

"Мы живем в парламентско-президентской республике, где правительство формирует Верховная Рада. Монобольшинство голосовало за представление всех министров, и с парламента контрольных функций никто не снимал. Поэтому, правительство должно проанализировать, почему прибыльное предприятие стало убыточным. Где раньше был Кабмин? Почему он просто наблюдал за тем, как Укрзализныця стоновится банкротом", - отметил в он.

Детали

По словам Цимбалюка, если правительство проигнорирует требование народных депутатов - премьер-министра Дениса Шмыгаля вызовут на отчет в парламент.

"Верховная Рада должна заслушать Премьер-министра по данному вопросу. Проанализировать его выступление и принять решение, соответствует ли он занимаемой должности", - сказал нардеп.

По его убеждению, решение ВСК по увольнению членов Наблюдательного Совета "Укрзализныци" вполне уместно, но также надо оценить их роль в банкротстве государственной компании.

"В развитых государствах зарплаты членов Наблюдательных советов зависят от производительности и качества работы предприятия. Если это прибыльная отрасль - они получают бонусы и премии, если убыточная - то нет. У меня вопрос - а где был наш Наблюдательный совет? Считаю необходимым не только уволить наблюдательный совет, но и направить материалы в правоохранительные органы. Последние должны проанализировать влияние и роль Наблюдательного совета на банкротство предприятия. и указать за что члены Наблюдательного совета получали такие высокие зарплаты", - подчеркнул он.

Контекст

30 апреля Временная следственная комиссия ВР по оценке критического состояния "Укрзализныци" признала руководство и членов Наблюдательного Совета компании некомпетентным и рекомендовала Кабмину уволить их. 

Дополнение

ВСК по оценке критического состояния "Укрзализныци" начала свою деятельность в январе этого года под председательством народного депутата от фракции "Слуга народа" Юлии Гришиной. С тех пор свои должности оставили глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак, член правления Иракли Эзугбая и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

На следующем заседании ВСК рассмотрит вопрос борьбы с коррупцией в "Укрзализныце", в частности даст оценку эффективности НАБУ.

Что было раньше

В прошлом году НАБУ и САП направили в суд всего одно дело о коррупции в "Укрзализныце" и то пятилетней давности. В НАБУ говорят о своей несостоятельности справиться со схемами на железной дороге, при этом главный "железнодорожный" детектив бюро Денис Гюльмагомедов проводит время на тренингах фонда "Возрождение" Джорджа Сороса и лекциях в соцсети Clubhouse.

По теме

Во время своей пресс-конференции 20 мая Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает "посадок" воров средств "Укрзализныци".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,511.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.84