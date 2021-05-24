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Банкрутство "Укрзалізниці" і бездіяльність Наглядової ради: нардеп не виключив відповідальності Прем'єр-міністра

Київ • УНН

 • 22277 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Тимчасова слідча комісія (ТСК) з оцінки критичного стану "Укрзалізниці" рекомендувала уряду звільнити керівництво та членів Наглядової Ради компанії, назвавши їх неефективними менеджерами. Яка буде відповідальність прем’єр-міністра Дениса Шмигаля в разі, якщо уряд не почує парламентарів - в коментарі УНН розповів народний депутат Михайло Цимбалюк.

Банкрутство "Укрзалізниці" і бездіяльність Наглядової ради: нардеп не виключив відповідальності Прем'єр-міністра

Цитата:

"Ми живемо у парламентсько-президентській республіці, де уряд формує Верховна Рада. Монобільшість голосувала за представлення всіх міністрів, і з парламенту контрольних функцій ніхто не знімав. Тож, уряд мав би проаналізувати, чому прибуткове підприємство стало збитковим. Де раніше був Кабмін? Чому він просто спостерігав за тим, як Укрзалізниця банкрутує", - наголосив в він.

Деталі

За словами Цимбалюка, якщо уряд проігнорує вимогу народних депутатів - прем’єр-міністра Дениса Шмигаля викличуть на звіт у парламент.

"Верховна Рада мала б заслухати Прем'єр-міністра з даного питання. Проаналізувати його виступ і прийняти рішення, чи відповідає він займаній посаді", - сказав нардеп.

На його переконання, рішення ТСК по звільненню членів Наглядової Ради "Укрзалізниці" цілком доречне, але також треба оцінити їх роль у банкрутстві державної компанії.

"У розвинених державах зарплати членів Наглядових рад залежать від продуктивності і якості роботи підприємства. Якщо це прибуткова галузь – вони отримують бонуси і премії, якщо збиткова – то ні. У мене питання – а де була наша Наглядова рада? Вважаю за необхідне не тільки звільнити наглядову раду, а ще й скерувати матеріали до правоохоронних органів. Останні мають проаналізувати вплив і роль Наглядової ради на банкрутство підприємства. І вказати за що члени Наглядової ради отримували такі високі зарплати", - наголосив він.

Контекст

30 квітня Тимчасова слідча комісія ВР з оцінки критичного стану "Укрзалізниці" визнала керівництво та членів Наглядової Ради компанії некомпетентним та рекомендувала Кабміну звільнити їх. 

Доповнення

ТСК з оцінки критичного стану "Укрзалізниці" розпочала свою діяльність у січні цього року під головуванням народного депутата від фракції "Слуга народу" Юлії Гришиної. Відтоді свої посади залишили голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак, член правління Іраклі Езугбая та міністр інфраструктури Владислав Криклій.

На наступному засіданні ТСК розгляне питання боротьби з корупцією в "Укрзалізниці", зокрема надасть оцінку ефективності НАБУ.

Що було раніше

Минулого року НАБУ і САП скерували до суду всього одну справу щодо корупції в "Укрзалізниці" і то п'ятирічної давності. У НАБУ говорять про свою неспроможність впоратися зі схемами на залізниці, при цьому головний "залізничний" детектив бюро Денис Гюльмагомедов проводить час на тренінгах фонду "Відродження" Джорджа Сороса і лекціях в соцмережі Clubhouse. 

До теми

Під час своєї пресконференції 20 травня Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує "посадок" крадіїв коштів "Укрзалізниці". 

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