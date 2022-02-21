Банкир времен Януковича Мамедов может быть причастен к отмыванию 135 миллионов гривен, — Дубинский

Правоохранители считают, что государственные и другие средства отмывались — использовались для проведения циклических финансовых операций между собственными депозитарными счетами (на короткий срок), и после частичного возврата на текущий счет в дальнейшем перечислялись в пользу других подставных компаний.

Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство Государственного бюро расследований о продлении срока досудебного расследования в уголовном производстве № 62019000000000982 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 191 ч. 2 Ст. 209 УК Украины. Это присвоение и растрата имущества, а также отмывание денег.

В ходатайстве ГБР говорится следующее: “В ходе досудебного расследования устанавливаются обстоятельства действий должностных лиц ООО „Новое оборудование“ (код ЕГРПОУ 38929719), которые, действуя умышленно, по предварительному сговору со служебными лицами предприятий госформы собственности, а также с другими неустановленными лицами, путем проведения псевдохозяйственных финансовых операций завладели государственными средствами в особо крупных размерах”.

Напомним, по данным Нацбанка, основными акционерами банка “Глобус” является Елена Сильнягина, Дмитрий Полковский и Сергей Мамедов. Мамедов с 2016 года возглавляет правление банка и считается его фактическим контроллером. В период президентства Виктора Януковича он возглавлял государственный Укргазбанк. Неоднократно попадал в коррупционные скандалы.