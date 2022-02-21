Банкір часів Януковича Мамедов може бути причетним до відмивання 135 мільйонів гривень, — Дубінський

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 11874 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 32401 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 41317 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 77709 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 140364 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 161847 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 209686 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199511 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186644 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157710 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.7 м/с
92 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 70314 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 63887 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 67005 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 64616 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 55497 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 55497 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 40063 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 223410 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 347871 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 605133 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 68865 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 108750 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 135338 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 157302 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 170227 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Банкір часів Януковича Мамедов може бути причетним до відмивання 135 мільйонів гривень, — Дубінський

Банкір часів Януковича Мамедов може бути причетним до відмивання 135 мільйонів гривень, — Дубінський

Київ • УНН

 • 99184 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Як повідомляється на сайті Олександра Дубінського, ДБР розслідує справу щодо відмивання грошей за участю банку “Глобус” та компанії “Нове обладнання”.

Правоохоронці вважають, що державні та інші кошти відмивалися — використовувалися для проведення циклічних фінансових операцій між власними депозитарними рахунками (у короткий термін), та після часткового повернення на поточний рахунок надалі перераховувалися на користь інших підставних компаній.

Печерський райсуд Києва розглянув клопотання Державного бюро розслідувань про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000982 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України. Це привласнення та розтрата майна, а також відмивання грошей.

У клопотанні ДБР йдеться таке: “У ході досудового розслідування встановлюються обставини дій службових осіб ТОВ „Нове обладнання“ (код ЄДРПОУ 38929719), які, діючи навмисне, за попередньою змовою зі службовими особами підприємств держформи власності, а також з іншими невстановленими особами, шляхом проведення псевдогосподарських фінансових операцій заволоділи державними коштами особливо великих розмірах”.

Нагадаємо, за даними Нацбанку, основними акціонерами банку “Глобус” є Олена Сильнягіна, Дмитро Полковський та Сергій Мамедов. Мамедов з 2016 року очолює правління цієї фінустанови та вважається його фактичним контролером. У період президентства Віктора Януковича він очолював державний Укргазбанк. Неодноразово потрапляв у корупційні скандали.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.75
Ethereum
$1,865.07