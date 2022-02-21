Банкір часів Януковича Мамедов може бути причетним до відмивання 135 мільйонів гривень, — Дубінський
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Як повідомляється на сайті Олександра Дубінського, ДБР розслідує справу щодо відмивання грошей за участю банку “Глобус” та компанії “Нове обладнання”.
Правоохоронці вважають, що державні та інші кошти відмивалися — використовувалися для проведення циклічних фінансових операцій між власними депозитарними рахунками (у короткий термін), та після часткового повернення на поточний рахунок надалі перераховувалися на користь інших підставних компаній.
Печерський райсуд Києва розглянув клопотання Державного бюро розслідувань про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000982 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України. Це привласнення та розтрата майна, а також відмивання грошей.
У клопотанні ДБР йдеться таке: “У ході досудового розслідування встановлюються обставини дій службових осіб ТОВ „Нове обладнання“ (код ЄДРПОУ 38929719), які, діючи навмисне, за попередньою змовою зі службовими особами підприємств держформи власності, а також з іншими невстановленими особами, шляхом проведення псевдогосподарських фінансових операцій заволоділи державними коштами особливо великих розмірах”.
Нагадаємо, за даними Нацбанку, основними акціонерами банку “Глобус” є Олена Сильнягіна, Дмитро Полковський та Сергій Мамедов. Мамедов з 2016 року очолює правління цієї фінустанови та вважається його фактичним контролером. У період президентства Віктора Януковича він очолював державний Укргазбанк. Неодноразово потрапляв у корупційні скандали.