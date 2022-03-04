Банки должны работать без выходных 7 и 8 марта - НБУ

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"В условиях военного положения банки должны выполнять свой гражданский долг и работать без выходных, предоставляя нужные украинцам банковские услуги. Для этого банки должны обеспечить надлежащую и бесперебойную работу своих филиалов и отделений, в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения", - указал глава НБУ Кирилл Шевеченко.

Детали

В НБУ указали при этом, что система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает без перебоев, в штатном режиме в соответствии с ранее установленного технологического регламента (23 часа в сутки).

"То есть участники СЭП могут осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и семь дней в неделю, учитывая собственные потребности, потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины", - пояснили в регуляторе.

Ранее

В НБУ призвали украинцев не создавать лишнюю нагрузку на банки и пользоваться платежными карточками: осуществлять расчеты можно как с гривневой, так и с валютной карты. Никаких ограничений на безналичные расчеты Национальный банк Украины не вводил.

Также там рекомендовали использовать для продажи валюты онлайн-банкинг банка.