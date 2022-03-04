Банки повинні працювати без вихідних 7 та 8 березня - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Національний банк України зобов’язав банки працювати без вихідних у період дії воєнного стану, у тому числі 7 та 8 березня. Про це повідомили у НБУ, пише УНН.
Цитата
"В умовах воєнного стану банки повинні виконувати свій громадянський обов’язок та працювати без вихідних, надаючи потрібні українцям банківські послуги. Для цього банки мають забезпечити належну та безперебійну роботу своїх філій та відділень, в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення", - вказав голова НБУ Кирило Шевеченко.
Деталі
У НБУ вказали при цьому, що система електронних платежів Національного банку (СЕП) працює без перебоїв, у штатному режимі відповідно до раніше встановленого технологічного регламенту (23 години на добу).
"Тобто учасники СЕП мають змогу здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово та сім днів на тиждень, ураховуючи власні потреби, потреби своїх клієнтів, а також керуючись нормами законодавства України", - пояснили у регуляторі.
Раніше
У НБУ закликали українців не створювати зайве навантаження на банки і користуватися платіжними картками: здійснювати розрахунки можна як з гривневої, так і з валютної картки. Жодних обмежень на безготівкові розрахунки Національний банк України не вводив.
Також там рекомендували використовувати для продажу валюти онлайн-банкінг банку.