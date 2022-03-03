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НБУ роз'яснив, які операції з валютою доступні

НБУ роз'яснив, які операції з валютою доступні

Київ • УНН

 • 246181 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Національний банк України підготував роз'яснення стосовно операцій з іноземною валютою, які сьогодні можуть здійснювати українці – як на території країни, так і за кордоном - для громадян та бізнесу, пише УНН.

Інформація для громадян:

  • Продати іноземну валюту можна у працюючих відділеннях банків, операторів поштового зв’язку та у обмінниках, обмеження відсутні. Офіційний курс гривні до долара – 29,25 грн/дол. (зафіксований на 24.02.2022).
  • Купівля іноземної валюти поки заборонена (заборона діє з 24 лютого 2022 року).
  • Зняти з валютного рахунку можна валюту у валюті рахунку в еквіваленті 30 тис. грн на день без комісій (дозволено з 1 березня 2022 року), та у національній валюті обсягом 100 тис. грн, попередньо здійснивши продаж валюти з власного рахунку та зарахувавши ці кошти на рахунок в національній валюті (дозволено з 24.02.2022 року).
  • Продати валюту можна через онлайн-банкінг без обмежень.
  • За кордоном можна використовувати платіжні картки для зняття готівки та розрахунків. Обмежень на безготівкові розрахунки за кордоном немає.
  • Заборонені будь-які операції з використанням російських та білоруських рублів.
  • Заборонені перекази, в тому числі з використанням картки або іншого електронного платіжного засобу, який випустила платіжна система, що працює в РФ та Білорусі. Також такими картками не можна розрахуватись в Україні: зробити переказ чи платіж або зняти з них готівку.

Підприємствам:

  • Підприємства, які мають спеціальні дозволи та забезпечують виконання мобілізаційних планів, можуть знімати готівкою іноземну валюту без обмежень.
  • На територіях, які перебувають під загрозою окупації Росії, зняти з валютного рахунку можна без обмежень валюту у валюті рахунку, рішення щодо обсягів видачі готівкової валюти будуть ухвалювати керівники відділень банків на місцях, виходячи з ситуації з наявністю готівки.

При цьому у НБУ закликали українців не створювати зайве навантаження на банки. "Користуйтеся платіжними картками: здійснювати розрахунки можна як з гривневої, так і з валютної картки. Жодних обмежень на безготівкові розрахунки Національний банк України не вводив", - вказали у регуляторі.

Також там рекомендували використовувати для продажу валюти онлайн-банкінг банку, оскільки це - найбезпечніший спосіб.

"Банківська система працює злагоджено. Національний банк, зі свого боку, підкріплює каси банків готівкою та банківську систему ліквідністю", - вказали у Нацбанку.

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