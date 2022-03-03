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НБУ разъяснил, какие операции с валютой доступны

НБУ разъяснил, какие операции с валютой доступны

Киев • УНН

 • 246174 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Национальный банк Украины подготовил разъяснение в отношении операций с иностранной валютой, которые сегодня могут осуществлять украинцы - как на территории страны, так и за рубежом - для граждан и бизнеса, пишет УНН.

Информация для граждан:

  • Продать иностранную валюту можно в работающих отделениях банков, операторов почтовой связи и в обменниках, ограничения отсутствуют. Официальный курс гривны к доллару-29,25 грн/долл. (зафиксирован на 24.02.2022).
  • Покупка иностранной валюты пока запрещена (запрет действует с 24 февраля 2022 года).
  • Снять с валютного счета можно валюту в валюте счета в эквиваленте 30 тыс. грн в день без комиссий (разрешено с 1 марта 2022 года), и в национальной валюте в размере 100 тыс. грн, предварительно осуществив продажу валюты со своего счета и зачесть эти средства на счет в национальной валюте (разрешено с 24.02.2022 года).
  • Продать валюту можно через онлайн-банкинг без ограничений.
  • За границей можно использовать платежные карты для снятия наличных и расчетов. Ограничений на безналичные расчеты за рубежом нет.
  • Запрещены любые операции с использованием российских и белорусских рублей.
  • Запрещены переводы, в том числе с использованием карты или иного электронного платежного средства, который выпустила платежная система, работающая в РФ и Беларуси. Также такими картами нельзя рассчитаться в Украине: сделать перевод или платеж или снять с них наличные.

Предприятиям:

  • Предприятия, которые имеют специальные разрешения и обеспечивают выполнение мобилизационных планов, могут снимать наличными иностранную валюту без ограничений.
  • На территориях, которые находятся под угрозой оккупации России, снять с валютного счета можно без ограничений валюту в валюте счета, решения относительно объемов выдачи наличной валюты будут принимать руководители отделений банков на местах, исходя из ситуации с наличием наличности.

При этом в НБУ призвали украинцев не создавать лишнюю нагрузку на банки. "Пользуйтесь платежными картами: осуществлять расчеты можно как с гривневой, так и с валютной карты. Никаких ограничений на безналичные расчеты Национальный банк Украины не вводил", - указали в регуляторе.

Также там рекомендовали использовать для продажи валюты онлайн-банкинг банка, поскольку это - самый безопасный способ.

"Банковская система работает слаженно. Национальный банк, со своей стороны, подкрепляет кассы банков наличными и банковскую систему ликвидностью", - указали в Нацбанке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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