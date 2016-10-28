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15 марта, 19:03 • 115583 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167728 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138688 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131089 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113253 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105751 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101648 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Банк России сохранил учетную ставку на уровне 10% годовых

Банк России сохранил учетную ставку на уровне 10% годовых

Киев • УНН

 • 6437 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Банк России не нарушил свои планы, сохранил учетную ставку на уровне 10% годовых, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Совет директоров Банка России 28 октября 2016 года  принял решение сохранить учетную ставку на уровне 10,00% годовых. Совет директоров отмечает, что динамика инфляции и экономической активности в целом соответствует прогнозу. При этом значительный вклад в замедление темпов роста потребительских цен вносят временные факторы, а снижение инфляционных ожиданий остается неустойчивым ", - говорится в сообщении.

Отметим, что Центральный Банк России на предыдущем заседании совета директоров практически исключил возможность снижения ключевой ставки до конца года.

Как сообщал УНН, Центральный Банк России предупредил о возможной потере контроля над инфляцией в России из-за падения оборотов розничной торговли, исчезновения среднего класса и растущего имущественного неравенства .

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