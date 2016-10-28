Банк России сохранил учетную ставку на уровне 10% годовых
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Банк России не нарушил свои планы, сохранил учетную ставку на уровне 10% годовых, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Совет директоров Банка России 28 октября 2016 года принял решение сохранить учетную ставку на уровне 10,00% годовых. Совет директоров отмечает, что динамика инфляции и экономической активности в целом соответствует прогнозу. При этом значительный вклад в замедление темпов роста потребительских цен вносят временные факторы, а снижение инфляционных ожиданий остается неустойчивым ", - говорится в сообщении.
Отметим, что Центральный Банк России на предыдущем заседании совета директоров практически исключил возможность снижения ключевой ставки до конца года.
Как сообщал УНН, Центральный Банк России предупредил о возможной потере контроля над инфляцией в России из-за падения оборотов розничной торговли, исчезновения среднего класса и растущего имущественного неравенства .