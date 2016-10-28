Банк Росії зберіг облікову ставку на рівні 10% річних
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Банк Росії не порушив свої плани зберіг облікову ставку на рівні 10% річних, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“Рада директорів Банку Росії 28 жовтня 2016 року прийняла рішення зберегти облікову ставку на рівні 10,00% річних. Рада директорів зазначає, що динаміка інфляції та економічної активності в цілому відповідає прогнозу. При цьому значний внесок в уповільнення темпів зростання споживчих цін вносять тимчасові чинники, а зниження інфляційних очікувань залишається нестійким”, — йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що Центральний Банк Росії на попередньому засіданні ради директорів практично виключив можливість зниження ключової ставки до кінця року.
Як повідомляв УНН, Центральний Банк Росії попередив про можливу втрату контролю над інфляцією в Росії через падіння оборотів роздрібної торгівлі, зникнення середнього класу і зростаючого майнової нерівності.