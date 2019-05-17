Банде сообщили о подозрении за незаконное изготовление медпрепаратов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Ровенской области участникам организованной преступной группы, которые незаконно изготавливали и сбывали сильнодействующие лекарственные средства, сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.
Досудебное расследование установило, что указанную деятельность организовал житель Ровенской области, который в период с июня 2018 года по февраль 2019 в домовладении одного из злоумышленников, с помощью оборудования подпольной лаборатории, незаконно изготавливал сильнодействующий препарат "метандиенон".
После его фасовки и упаковки он распределял его между членами созданной им преступной группы лиц, которые подыскивали потенциальных покупателей и сбывали лекарственное средство, обеспечивая поступление прибыли. Кроме того, поставляли сырье (порошкообразное вещество) для его дальнейшего изготовления.
Судом организатору преступной группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, 2 подозреваемым - домашний арест, а одному - личное обязательство.
В уголовном производстве проводятся необходимые и возможные следственные действия, направленные на полное и всестороннее выяснение всех обстоятельств совершения уголовных преступлений.
Напомним, таможенники изъяли более 5 тыс. таблеток с психотропами.