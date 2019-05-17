Банде сообщили о подозрении за незаконное изготовление медпрепаратов

Досудебное расследование установило, что указанную деятельность организовал житель Ровенской области, который в период с июня 2018 года по февраль 2019 в домовладении одного из злоумышленников, с помощью оборудования подпольной лаборатории, незаконно изготавливал сильнодействующий препарат "метандиенон".

После его фасовки и упаковки он распределял его между членами созданной им преступной группы лиц, которые подыскивали потенциальных покупателей и сбывали лекарственное средство, обеспечивая поступление прибыли. Кроме того, поставляли сырье (порошкообразное вещество) для его дальнейшего изготовления.

Судом организатору преступной группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, 2 подозреваемым - домашний арест, а одному - личное обязательство.

В уголовном производстве проводятся необходимые и возможные следственные действия, направленные на полное и всестороннее выяснение всех обстоятельств совершения уголовных преступлений.

Напомним, таможенники изъяли более 5 тыс. таблеток с психотропами.