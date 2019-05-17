Банді повідомили про підозру за незаконне виготовленя медпрепаратів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. На Рівненщині учасникам організованої злочинної групи, які незаконно виготовляли та збували сильнодіючі лікарські засоби, повідомили про підозру. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області, передає УНН.
Досудове розслідування встановило, що вказану діяльність організував житель Рівненщини, який в період з червня 2018 року по лютий 2019 року у домоволодінні одного із зловмисників, за допомогою обладнання підпільної лабораторії, незаконно виготовляв сильнодіючий лікарський засіб "метандієнон".
Після його фасування та пакування він розподіляв його між членами створеної ним злочинної групи осіб, які підшуковували потенційних покупців та збували лікарський засіб, забезпечуючи надходження прибутку. Крім того, поставляли сировину (порошкоподібну речовину) для його подальшого виготовлення.
Судом організатору злочинної групи обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 2 підозрюваним – домашній арешт, а одному – особисте зобов’язання.
У кримінальному провадженні проводяться необхідні та можливі слідчі дії, спрямовані на повне та всебічне з’ясування всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень.
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