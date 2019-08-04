Балуха снова поместили в штрафной изолятор в России
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Украинский активиста, политзаключенного Владимира Балуха снова поместили в штрафной изолятор в российской колонии № 4 города Торжок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крымскую правозащитную группу в Facebook.
По информации родственников Балуха, его закрыли в ШИЗО 30 июля, и он пробудет там 15 суток.
"За четыре месяца пребывания Владимира Балуха в колонии Торжка, его шестой раз закрывают в ШИЗО, пытаясь сломить его. С каждым днем подорвано голодовками и жестокими условиями содержания в колонии состояние здоровья активиста ухудшается, постоянное пребывание в штрафном изоляторе может нанести непоправимый вред для его ослабленного здоровья", - отмечают правозащитники.
Они добавляют, что ответственность за жизнь и здоровье Балуха лежит на Российской Федерации, включая администрацию колонии, и лично начальника колонии Александра Ножкина.
Напомним, Балух в письме к украинской активистке рассказал о своем состоянии.