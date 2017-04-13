Баку поможет Киеву в установлении самого большого государственного флага

“Нам есть чему поучиться у Баку. Особенно нас интересует опыт реставрации старого города, строительства современной инфраструктуры. Меня также поразила подсветка зданий в городе, которая очень хорошо сделана. И особый интерес у меня — к вашей площади Национального флага. Я давно хочу установить такой масштабный флаг в Киеве. И мы уже работаем над этим проектом. Но нам понадобится ваш опыт и ваша помощь”, — сказал В.Кличко.

Также отмечается, что во встрече принимал участие главный архитектор Баку.

Как сообщается, мэры договорились, что Г.Абуталибов посетит Киев, чтобы осмотреть здания, которые планирует подсвечивать киевская власть, проконсультировать украинских специалистов и определиться, какая нужна Киеву помощь в художественном освещении и консультации по установлению главного государственного флага.

“Также в ближайшее время я отправлю в Баку главного архитектора Киева, чтобы он посмотрел, как здесь выглядит и подсветка, и старый город, и ультрасовременная архитектура”, — отметил В.Кличко.

Отмечается, что мэр Киева поблагодарил Г.Абуталибову за сотрудничество и поддержку и за готовность помогать Киеву и Украине.

“Между Украиной и Азербайджаном всегда были честные отношения, мы это ценим. И готовы развивать наше сотрудничество, делиться опытом, содействовать бизнесу, который работает с Украиной”, - отметил Г.Абуталибов.

Напомним, 17 февраля В.Кличко обсудил с президентом Азербайджана перспективы инвестирования в Украину.