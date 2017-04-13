Баку допомагатиме Києву у встановленні найбільшого державного прапора

ukru
18:53 • 66209 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 84780 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 111526 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 120268 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 169554 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 121023 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 109735 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133805 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121221 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123364 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.3 м/с
81 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 84777 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 126338 перегляди
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

17:24 • 43594 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

17:43 • 51224 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

18:10 • 44106 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 66209 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 126338 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 169554 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 198512 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 209013 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 84777 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 115777 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 141987 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 131675 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162207 перегляди
Актуальне
Баку допомагатиме Києву у встановленні найбільшого державного прапора

Баку допомагатиме Києву у встановленні найбільшого державного прапора

Київ • УНН

 • 13671 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко зустрівся в Баку з головою виконавчої влади азербайджанської столиці Гаджибалою Абуталибовим і домовився про співпрацю в підсвітці будівель та про допомогу у встановленні найбільшого державного прапора в Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

“Нам є чого повчитися у Баку. Особливо нас цікавить досвід реставрації старого міста, будівництва сучасної інфраструктури. Мене також вразила підсвітка будівель у місті, яка дуже гарно зроблена. І особливий інтерес у мене — до вашої площі Національного прапору. Я давно хочу встановити такий масштабний прапор у Києві. І ми вже працюємо над цим проектом. Але нам знадобиться ваш досвід і ваша допомога”, — сказав В.Кличко.

Також зазначається, що у зустрічі брав участь головний архітектор Баку.

Як повідомляється, мери домовились, що Г.Абуталибов відвідає Київ, аби оглянути будівлі, які планує підсвічувати київська влада, проконсультувати українських фахівців та визначитися, яка потрібна Києву допомога в художньому освітленні та консультації щодо встановлення головного державного прапору.

“Також найближчим часом я відправлю в Баку головного архітектора Києва, щоб він подивився як тут виглядає і підсвітка, і старе місто, і ультрасучасна архітектура”, — відзначив В.Кличко.

Наголошується, що мер Києва подякував Г.Абуталибову за співпрацю і підтримку та за готовність допомагати Києву й Україні.

“Між Україною і Азербайджаном завжди були чесні відносини, ми це цінуємо. І готові розвивати нашу співпрацю, ділитися досвідом, сприяти бізнесу, який працює з Україною”, — відзначив Гаджибала Абуталибов.

Нагадаємо, 17 лютого В.Кличко обговорив з президентом Азербайджану перспективи інвестування в Україну.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ
Tesla
$276.69
Brent
$73.35
Bitcoin
$87,593.90
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,098.95
Ethereum
$2,018.80