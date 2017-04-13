Баку допомагатиме Києву у встановленні найбільшого державного прапора

“Нам є чого повчитися у Баку. Особливо нас цікавить досвід реставрації старого міста, будівництва сучасної інфраструктури. Мене також вразила підсвітка будівель у місті, яка дуже гарно зроблена. І особливий інтерес у мене — до вашої площі Національного прапору. Я давно хочу встановити такий масштабний прапор у Києві. І ми вже працюємо над цим проектом. Але нам знадобиться ваш досвід і ваша допомога”, — сказав В.Кличко.

Також зазначається, що у зустрічі брав участь головний архітектор Баку.

Як повідомляється, мери домовились, що Г.Абуталибов відвідає Київ, аби оглянути будівлі, які планує підсвічувати київська влада, проконсультувати українських фахівців та визначитися, яка потрібна Києву допомога в художньому освітленні та консультації щодо встановлення головного державного прапору.

“Також найближчим часом я відправлю в Баку головного архітектора Києва, щоб він подивився як тут виглядає і підсвітка, і старе місто, і ультрасучасна архітектура”, — відзначив В.Кличко.

Наголошується, що мер Києва подякував Г.Абуталибову за співпрацю і підтримку та за готовність допомагати Києву й Україні.

“Між Україною і Азербайджаном завжди були чесні відносини, ми це цінуємо. І готові розвивати нашу співпрацю, ділитися досвідом, сприяти бізнесу, який працює з Україною”, — відзначив Гаджибала Абуталибов.

Нагадаємо, 17 лютого В.Кличко обговорив з президентом Азербайджану перспективи інвестування в Україну.