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Баканов встретился с послами "Большой семерки", представителями ЕС и НАТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. В среду, 9 октября, новый глава Службы безопасности Украины Иван Баканов провел рабочую встречу с послами и руководством дипломатических миссий стран “Большой семерки” — Франции, Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Японии, а также руководителями представительства ЕС в Украине. Он также встретился с руководством Представительства НАТО в Украине и Консультативной Миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение прес-службы СБУ.

Баканов встретился с послами "Большой семерки", представителями ЕС и НАТО

Сообщается, что во время встреч Председатель СБУ презентовал концепцию, лежащую в основе программы реформирования СБ Украины, а также рассказал об изменениях, которые планируется достичь в результате ее осуществления. Кроме этого, он проинформировал о новом Законе “О Службе безопасности Украины”, который вскоре будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.

По словам Баканова, в результате реформы Служба получит доверие украинского общества, а также станет ему подотчетной, это означает прекращение рудиментарной практики политической ангажированности и коррупции, при этом главной задачей будет исключительно противодействие угрозам государственной безопасности Украины.

Баканов также заявил, что это будет достигнуто путем переориентации приоритетов и личного состава на противостояние угрозам национальной безопасности, динамично меняются и становятся все более сложными. Он отметил, что СБ Украины должна трансформироваться в высокотехнологичную, мобильную и оптимальную по численности службу, защищать украинцев и руководствоваться четкими моральными принципами и ценностями.

“Украинский народ имеет запрос на честность и подотчетность власти и ее институтов, поэтому СБ Украины может стать в авангарде этой новой эры. Ранее большинство украинцев чувствовали, что государственные органы работают только в интересах богатых и влиятельных кругов, поэтому большая часть общества чувствовала себя недостаточно защищенным и отвергнутой. Именно это мы хотим изменить. Мы рассказываем о своих ценностях, а также шаги по реализации реформы, ведь видим в этом путь к углублению доверия и улучшения понимания работы, которую мы выполняем. Устаревшая система СБУ не соответствует современной украинской демократии, которую строит Президент Украины”, — отметил Баканов.

Председатель СБУ выразил убеждение, что четко определены задачи и компетенция, демилитаризация подразделений, а также усиленный общественный контроль станут началом программы реформ и позволят ее запустить еще до принятия нового закона. В то же время, это станет первым этапом к внедрению новой гибкой структуры, приведет к сокращению численности личного состава, а также улучшению условий работы и подготовки действующих и новых сотрудников Службы.

Баканов попросил у международного сообщества терпения, ведь сложные реформы не осуществляют быстро, а также поддержки для украинской спецслужбы на ее пути к статусу надежного партнера в системе международной безопасности.

Послы “Большой семерки” в Twitter в свою очередь отметили: “полная поддержка со стороны G7 реформам, в соответствии с Законом о национальной безопасности, как необходимом условии для успеха Украины”.

Первая встреча Послов G7 и председателя @ServiceSsu Ивана Баканова. Полная поддержка со стороны G7 реформам, в соответствии с Законом о национальной безопасности, как необходимом условии для успеха # Украине . # СБУ pic.twitter.com/NN0nju4z6w

— G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) October 9, 2019

Как сообщал УНН, ранее стало известно, что рабочая группа готовит концепцию реформирования СБУ под будущий законопроект.

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