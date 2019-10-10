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Баканов зустрівся з послами "Великої сімки", представниками ЄС та НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У середу, 9 жовтня, новий голова Служби безпеки України Іван Баканов провів робочу зустріч з послами та керівництвом дипломатичних місій країн “Великої сімки” — Франції, Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Японії, а також керманичами представництва ЄС в Україні. Він також зустрівся з керівництвом Представництва НАТО в Україні та Консультативної Місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби СБУ.

Баканов зустрівся з послами "Великої сімки", представниками ЄС та НАТО

Повідомляється, що під час зустрічей Голова СБУ презентував концепцію, що лежить в основі програми реформування СБ України, а також розповів про зміни, яких планується досягти в результаті її імплементації. Окрім цього, він поінформував присутніх про новий Закон “Про Службу безпеки України”, що незабаром буде переданий на розгляд до Верховної Ради.

Зі слів Баканова, в результаті реформи Служба здобуде довіру українського суспільства, а також стане йому підзвітною, це означає припинення рудиментарної практики політичної заангажованості та корупції, натомість же головним завданням буде виключно протидія загрозам державній безпеці України.

Баканов також заявив, що це буде досягнуто шляхом переорієнтування пріоритетів та особового складу на протистояння загрозам національній безпеці, що динамічно змінюються та стають все більш складними. Він наголосив, що СБ України повинна трансформуватися у високотехнологічну, мобільну та оптимальну за чисельністю службу, що захищатиме українців та керуватиметься чіткими моральними принципами і цінностями.

“Український народ має запит на чесність та підзвітність влади та її інституцій, тож СБ України може стати в авангарді цієї нової ери. Раніше більшість українців відчували, що державні органи працюють лише в інтересах заможних і впливових кіл, тож більша частина суспільства почувала себе недостатньо захищеною та знехтуваною. Саме це ми хочемо змінити. Ми розповідаємо про свої цінності, а також кроки з реалізації реформи, адже вбачаємо у цьому шлях до поглиблення довіри та покращення розуміння роботи, яку ми виконуємо. Застаріла система СБУ не відповідає сучасній українській демократії, яку будує Президент України”, — зазначив Баканов.

Голова СБУ висловив переконання, що чітко визначені завдання та компетенція, демілітаризація підрозділів, а також посилений громадський контроль стануть початком програми реформ та дозволять її запустити ще до ухвалення нового закону. Водночас, це стане першим етапом до впровадження нової гнучкої структури, що призведе до скорочення чисельності особового складу, а також покращення умов роботи та підготовки діючих і нових співробітників Служби.

Баканов попросив у міжнародної спільноти терпіння, адже складні реформи не здійснюють швидко, а також підтримки для української спецслужби на її шляху до статусу надійного партнера в системі міжнародної безпеки.

Посли “Великої сімки” у Twitter в свою чергу зазначили: “повна підтримка з боку G7 реформам, у відповідності до Закону про національну безпеку, як необхідній умові для успіху України”.

Перша зустріч Послів G7 і голови @ServiceSsu Івана Баканова. Повна підтримка з боку G7 реформам, у відповідності до Закону про національну безпеку, як необхідній умові для успіху #України. #СБУ pic.twitter.com/NN0nju4z6w

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) October 9, 2019

Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що робоча група готує концепцію реформування СБУ під майбутній законопроект.

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