Робоча група готує концепцію реформування СБУ під майбутній законопроект – Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Створена нещодавно робоча група готує загальну концепцію реформування Служби безпеки України, яка ляже в основу майбутнього законопроекту, який Президент внесе до Верховної Ради. Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Зік", передає УНН.
"Є законопроект як перше бачення служби, але є й багато стейк-холдерів – є й міжнародні партнери, які мали свої думки з цього приводу, є багато експертів, які багато років ці питання вивчають. Ми створили робочу групу, яка намагається створити таку загальну концепцію, з якою погоджуються всі, і тільки після цього ми покладемо це на законопроект і передамо до Офісу Президента, а вони вже внесуть до Верховної Ради", - зазначив Арахамія.
За його словами, відповідно до напрацьованих наразі змін СБУ має позбавитись економічного відділу, який традиційно "кошмарили" бізнес перевірками. Крім того, передбачається поступове, протягом 7 років, скорочення штату служби майже вдвічі.
Нагадаємо, 18 вересня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про створення спільної міжфракційної робочої групи з підготовки проекту закону щодо реформування Служби безпеки України.
Раніше УНН повідомляв, що у Службі безпеки України почали проводити реформу відомства, не чекаючи на прийняття нової редакції Закону України "Про Службу безпеки України".