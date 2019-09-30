Робоча група готує концепцію реформування СБУ під майбутній законопроект – Арахамія

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 16055 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 30505 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 73266 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 56437 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 54323 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 270456 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 172268 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 140809 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 141700 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 154051 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.8м/с
37%
Популярнi новини

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 46624 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 63804 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 59372 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

09:37 • 14661 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 30168 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 73294 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 270472 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 215487 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 331259 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 348877 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 4052 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 3898 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 11470 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 64276 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 47081 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Робоча група готує концепцію реформування СБУ під майбутній законопроект – Арахамія

Київ • УНН

 • 14190 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Створена нещодавно робоча група готує загальну концепцію реформування Служби безпеки України, яка ляже в основу майбутнього законопроекту, який Президент внесе до Верховної Ради. Про це розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Зік", передає УНН.

Робоча група готує концепцію реформування СБУ під майбутній законопроект – Арахамія

"Є законопроект як перше бачення служби, але є й багато стейк-холдерів – є й міжнародні партнери, які мали свої думки з цього приводу, є багато експертів, які багато років ці питання вивчають. Ми створили робочу групу, яка намагається створити таку загальну концепцію, з якою погоджуються всі, і тільки після цього ми покладемо це на законопроект і передамо до Офісу Президента, а вони вже внесуть до Верховної Ради", - зазначив Арахамія.

За його словами, відповідно до напрацьованих наразі змін СБУ має позбавитись економічного відділу, який традиційно "кошмарили" бізнес перевірками. Крім того, передбачається поступове, протягом 7 років, скорочення штату служби майже вдвічі.

Нагадаємо, 18 вересня Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки ухвалив рішення про створення спільної міжфракційної робочої групи з підготовки проекту закону щодо реформування Служби безпеки України.

Раніше УНН повідомляв, що у Службі безпеки України почали проводити реформу відомства, не чекаючи на прийняття нової редакції Закону України "Про Службу безпеки України".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.35
Bitcoin
$82,908.70
S&P 500
$5,281.75
Tesla
$250.76
Газ TTF
$33.23
Золото
$3,240.50
Ethereum
$1,570.93