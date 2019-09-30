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Рабочая группа готовит концепцию реформирования СБУ под будущий законопроект - Арахамия

Киев • УНН

 • 14189 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Созданная недавно рабочая группа готовит общую концепцию реформирования Службы безопасности Украины, которая ляжет в основу будущего законопроекта, который Президент внесет в Верховную Раду. Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Зик", передает УНН.

Рабочая группа готовит концепцию реформирования СБУ под будущий законопроект - Арахамия

"Есть законопроект как первое видение службы, но есть и много стейк-холдеров - есть и международные партнеры, которые имели свои мысли по этому поводу, есть много экспертов, которые много лет эти вопросы изучают. Мы создали рабочую группу, которая пытается создать такую общую концепцию, с которой соглашаются все, и только после этого мы положим это на законопроект и передадим в Офис Президента, а они уже внесут в Верховную Раду", - отметил Арахамия.

По его словам, согласно наработанных пока изменений СБУ избавиться от экономического отдела, который традиционно "кошмарил" бизнес проверками. Кроме того, предполагается постепенное, в течение 7 лет, сокращение штата службы почти вдвое.

Напомним, 18 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки принял решение о создании совместной межфракционной рабочей группы по подготовке проекта закона о реформировании Службы безопасности Украины.

Ранее УНН сообщал, что в Службе безопасности Украины начали проводить реформу ведомства, не дожидаясь принятия новой редакции Закона Украины "О Службе безопасности Украины".

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