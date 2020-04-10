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Баканов предложил запретить российские соцсети еще на три года

Баканов предложил запретить российские соцсети еще на три года

Киев  •  УНН

 • 13145 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предложил продлить санкции против российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины предлагает продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года. Соответствующие предложения глава Службы Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины ", - говорится в сообщении.

Указано, что киберспециалисты СБУ проанализировали, что за период действия санкций украинских пользователей в этих соцсетях уменьшилось в 3 раза. И это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб.

"Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно - сохраним безопасность государства в целом", - сказал Иван Баканов.

Отмечается, что с 2017 по 2020 год СБУ зафиксировала тысячи случаев размещения деструктивного контента на платформах "Одноклассники" и "ВКонтакте". С начала введения санкций следователи СБУ зарегистрировали почти 100 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в этих соцсетях.

"Все они имеют признаки совершения преступлений: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя или захвата государственной власти, а также создание террористических групп. Также киберспециалисты Службы отмечают всплеск активности агитаторов, троле- и ботоферм в российских соцсетях. Это связано с карантинными мероприятиями в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, приближением Пасхи и майских праздников", - сообщили в пресс-центре.

Сообщается, что по оценкам киберспециалистов, примерно 70% деструктивных материалов об Украине продвигаются именно из информационного пространства РФ, в том числе из указанных соцсетей.

Напомним, в Киеве разоблачили распространителей фейков о коронавирусе за деньги из РФ.

Украинские Национальные Новости

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