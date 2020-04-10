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Баканов запропонував заборонити російські соцмережі ще на три роки

Баканов запропонував заборонити російські соцмережі ще на три роки

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Голова Служби безпеки України Іван Баканов запропонував продовжити санкції проти російських соціальних мереж "Одноклассники" та "ВКонтакте" ще на 3 роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

“Служба безпеки України пропонує продовжити санкції щодо російських соціальних мереж "Одноклассники" та "ВКонтакте" ще на 3 роки. Відповідні пропозиції голова Служби Іван Баканов вніс до Ради національної безпеки і оборони України”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що кіберфахівці СБУ проаналізували, що за період дії санкцій українських користувачів у цих соцмережах поменшало у 3 рази. І це значно звузило цільову аудиторію, на яку спрямовані інформаційні операції російських спецслужб.

"Фейки в країнах сталої демократії прирівняні до зброї масового знищення. Проти України триває гібридна війна, і ми продовжуємо протистояти інформаційним атакам з боку РФ. Тож у продовженні санкцій є сенс: цим ми захистимо наших громадян від фейків і маніпуляцій, а відповідно – збережемо безпеку держави в цілому", – сказав Іван Баканов.

Зазначається, що з 2017 по 2020 рік СБУ зафіксувала тисячі випадків розміщення деструктивного контенту на платформах "Одноклассники" і "ВКонтакте". З початку введення санкцій слідчі СБУ зареєстрували майже 100 кримінальних проваджень стосовно власників та адміністраторів антиукраїнських спільнот у цих соцмережах.

“Усі вони мають ознаки вчинення злочинів: посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу чи захоплення державної влади, і навіть створення терористичних груп. Також кіберфахівці Служби відзначають сплеск активності агітаторів, троле- і ботоферм у російських соцмережах. Це пов’язано з карантинними заходами у період пандемії коронавірусної інфекції COVID-19, наближенням Великодня і травневих свят”, - повідомили у пресцентрі.

Повідомляється, що за оцінками кіберфахівців, приблизно 70% деструктивних матеріалів про Україну просуваються саме з інформаційного простору РФ, зокрема із вказаних соцмереж.

Нагадаємо, у Києві викрили поширювачів фейків про коронавірус за гроші з РФ.

Українські Національні Новини

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