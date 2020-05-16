Баканов с проверкой посетил Житомирскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Глава СБУ Иван Баканов прибыл с рабочей поездкой в Житомирскую область, где проинспектировал работу месного управления СБУ и ознакомился с проблемами области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"В то время, как Украина постоянно противостоит угрозам гибридной войны, работа контрразведки является одним из главных приоритетов СБУ", - сказал Баканов.
Отмечается, что он прибыл с рабочим визитом в Житомирскую область, где встретился с новым руководителем и личным составом областного управления Службы.
"В настоящее время необъявленной войны ключевыми направлениями нашей работы являются контрразведка и защита национальной безопасности государства. Мы должны работать на опережение, делать все возможное, чтобы каждый гражданин Украины мог чувствовать себя в безопасности", - подчеркнул глава СБУ.
Кроме того, он призвал действовать комплексно, ведь для достижения этой цели важны все направления работы Службы.
"Иван Баканов проинспектировал работу управления, детально ознакомился с результатами его деятельности и проблемами области. Отдельно глава СБУ ознакомился с уровнем материально-технического обеспечения Житомирского областного управления условий работы в нем", - говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заменил глав СБУ в столице и трех областях, подписав соответствующие указы.