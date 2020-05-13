Зеленський замінив голів СБУ у столиці та трьох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський замінив голів СБУ у столиці та трьох областях, підписавши відповідні укази, передає УНН.
Так, Президент звільнив Олега Головаша з посади начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області, а на його місце призначив Сергія Лисака.
"Призначити Лисака Сергія начальником Управління Служби безпеки України в Житомирській області", - йдеться в указі №181/2020.
Сергія Болдиря на посаді начальника Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області замінив Олег Головаш.
"Призначити Головаша Олега Олеговича начальником Головного управління Служби безпеки України у м.Києві та Київській області", - йдеться в указі №182/2020.
Крім того, Президент підписав указ про звільнення Віталія Харченка з посади начальника Управління Служби безпеки України в Одеській області. Його місце призначено Віктора Доровського.
"Призначити Доровського Віктора начальником Управління Служби безпеки України в Одеській області", - йдеться в указі №183/2020.
Нагадаємо, Президент призначив шість суддів у чотирьох областях.