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Зеленський замінив голів СБУ у столиці та трьох областях

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський замінив голів СБУ у столиці та трьох областях, підписавши відповідні укази, передає УНН.

Зеленський замінив голів СБУ у столиці та трьох областях

Так, Президент звільнив Олега Головаша з посади начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області, а на його місце призначив Сергія Лисака.

"Призначити Лисака Сергія начальником Управління Служби безпеки України в Житомирській області", - йдеться в указі №181/2020.

Сергія Болдиря на посаді начальника Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області замінив Олег Головаш.

"Призначити Головаша Олега Олеговича начальником Головного управління Служби безпеки України у м.Києві та Київській області", - йдеться в указі №182/2020.

Крім того, Президент підписав указ про звільнення Віталія Харченка з посади начальника Управління Служби безпеки України в Одеській області. Його місце призначено Віктора Доровського.

"Призначити Доровського Віктора начальником Управління Служби безпеки України в Одеській області", - йдеться в указі №183/2020.

Нагадаємо, Президент призначив шість суддів у чотирьох областях.

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