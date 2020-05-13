Зеленський замінив голів СБУ у столиці та трьох областях

Так, Президент звільнив Олега Головаша з посади начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області, а на його місце призначив Сергія Лисака.

"Призначити Лисака Сергія начальником Управління Служби безпеки України в Житомирській області", - йдеться в указі №181/2020.

Сергія Болдиря на посаді начальника Головного управління Служби безпеки України у Києві та Київській області замінив Олег Головаш.

"Призначити Головаша Олега Олеговича начальником Головного управління Служби безпеки України у м.Києві та Київській області", - йдеться в указі №182/2020.

Крім того, Президент підписав указ про звільнення Віталія Харченка з посади начальника Управління Служби безпеки України в Одеській області. Його місце призначено Віктора Доровського.

"Призначити Доровського Віктора начальником Управління Служби безпеки України в Одеській області", - йдеться в указі №183/2020.

Нагадаємо, Президент призначив шість суддів у чотирьох областях.