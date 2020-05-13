Зеленский заменил глав СБУ в столице и трех областях

Так, Президент уволил Олега Головаша с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области, а на его место назначил Сергея Лысака.

"Назначить Лысака Сергея начальником Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области", - говорится в указе №181/2020.

Сергея Болдыря в должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области заменил Олег Головаш.

"Назначить Головаша Олега Олеговича начальником Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области", - говорится в указе №182/2020.

Кроме того, Президент подписал указ об увольнении Виталия Харченко с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Одесской области. На его место назначен Виктор Доровский.

"Назначить Доровского Виктора начальником Управления Службы безопасности Украины в Одесской области", - говорится в указе №183/2020.

Напомним, Президент назначил шесть судей в четырех областях.