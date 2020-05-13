Президент призначив шість суддів у чотирьох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський низкою указів призначив шість суддів на посади в судах Київської, Дніпропетровської, Львівської і Донецької областей. Про це йдеться у відповідних указах №172-176/2020, опублікованих на сайті президента України, передає УНН.
Так, Зеленський призначив:
— на посаду судді Вугледарського міського суду Донецької області — Луньову Ольгу;
— на посаду судді Юр’ївського районного суду Дніпропетровської області — Михайла Білинського;
— на посаду судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області — Ольгу Чайкіну;
— на посаду судді Миронівського районного суду Київської області — Андрія Гаврищука.
Зокрема, в указі № 174 президент призначив одразу двох суддів:
“Призначити у місцевих господарських судах на посади: судді господарського суду Дніпропетровської області Кармазіну Лесю Петрівну; судді господарського суду Львівської області Щигельську Олену Ігорівну”, — йдеться у зазначеному документі.
Раніше президент Зеленський нагородив 32 військовослужбовців, 12 з яких — посмертно.