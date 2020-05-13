Президент назначил шесть судей в четырех областях
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рядом указов назначил шесть судей на должности в судах Киевской, Днепропетровской, Львовской и Донецкой областей. Об этом говорится в соответствующих указах №172-176/2020, опубликованных на сайте президента Украины, передает УНН.
Так, Зеленский назначил:
— на должность судьи Угледарского городского суда Донецкой области — Луневу Ольгу;
— на должность судьи Юрьевского районного суда Днепропетровской области — Михаила Белинского;
— на должность судьи Дзержинского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области — Ольгу Чайкину;
— на должность судьи Мироновского районного суда Киевской области — Андрея Гаврищука.
В частности, в указе № 174 президент назначил сразу двух судей:
“Назначить в хозяйственные суды на должности: судьи хозяйственного суда Днепропетровской области Кармазину Лесю Петровну; судьи хозяйственного суда Львовской области Щигельскую Елену Игоревну”, — говорится в указанном документе.
Ранее президент Зеленский наградил 32 военнослужащих, 12 из которых — посмертно.