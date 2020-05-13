Президент назначил шесть судей в четырех областях

Так, Зеленский назначил:

— на должность судьи Угледарского городского суда Донецкой области — Луневу Ольгу;

— на должность судьи Юрьевского районного суда Днепропетровской области — Михаила Белинского;

— на должность судьи Дзержинского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области — Ольгу Чайкину;

— на должность судьи Мироновского районного суда Киевской области — Андрея Гаврищука.

В частности, в указе № 174 президент назначил сразу двух судей:

“Назначить в хозяйственные суды на должности: судьи хозяйственного суда Днепропетровской области Кармазину Лесю Петровну; судьи хозяйственного суда Львовской области Щигельскую Елену Игоревну”, — говорится в указанном документе.

Ранее президент Зеленский наградил 32 военнослужащих, 12 из которых — посмертно.