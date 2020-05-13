Президент нагородив 32 військовослужбовців: 12 з них – посмертно
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський нагородив 32 українських військових, 12 з яких — посмертно. Відповідний указ № 177/2020 від 12 травня оприлюднено на сайті Президента, передає УНН.
Так, президент посмертно нагородив орденом “За мужність” ІІІ ступеня 11 військових: Олександр Бондарь, Андрій Ведешин, Сергій Дичек, Юрій Лавренчук, Ілля Пережогін, Богдан Петренко, Сергій Руських, Віктор Солтис, Володимир Федченко, Антон Хоба, Володимир Черненко.
У свою чергу, медаль “Захисника Вітчизни” отримали 18 військовослужбовців, з-поміж них Дмитро Гриня отримав медаль посмертно.
Ще двоє військових отримали медаль “За військову службу Україні”.
Раніше Зеленський передав рідним загиблих співробітників СБУ ордени “Золота Зірка”.