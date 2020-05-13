Президент наградил 32 военнослужащих: 12 из них - посмертно
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский наградил 32 украинских военных, 12 из которых - посмертно. Соответствующий указ № 177/2020 от 12 мая обнародован на сайте Президента, передает УНН.
Так, президент посмертно наградил орденом “За мужество” III степени 11 военных: Александр Бондарь, Андрей Ведешин, Сергей Дичек, Юрий Лавренчук, Илья Пережогин, Богдан Петренко, Сергей Русских, Виктор Солтис, Владимир Федченко, Антон Хоба, Владимир Черненко.
В свою очередь, медаль “Защитника Отечества” получили 18 военнослужащих, среди них Дмитрий Гриня получил медаль посмертно.
Еще двое военных получили медаль “За воинскую службу Украине”.
Ранее Зеленский передал родным погибших сотрудников СБУ ордена “Золотая Звезда”.