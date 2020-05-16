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Баканов із перевіркою відвідав Житомирщину

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Голова СБУ Іван Баканов прибув з робочою поїздкою на Житомирщину, де проінспектував роботу місцевого управління СБУ та ознайомився з проблемами області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

Баканов із перевіркою відвідав Житомирщину

"В той час, як Україна постійно протистоїть загрозам гібридної війни, робота контррозвідки є одним з головних пріоритетів СБУ", - сказав Баканов.

Зазначається, що він прибув з робочим візитом на Житомирщину, де зустрівся з новопризначеним керівником та особовим складом обласного управління Служби.

"У час неоголошеної війни ключовими напрямками нашої роботи є контррозвідка та захист національної безпеки держави. Ми маємо працювати на випередження, робите усе можливе, аби кожен громадянин України міг почувати себе в безпеці", - наголосив голова СБУ.

Окрім того, він закликав діяти комплексно, адже для досягнення цієї мети важливі всі напрями роботи Служби.

"Іван Баканов проінспектував роботу управління, детально ознайомився із результатами його діяльності та проблемами області. Окремо голова СБУ ознайомився з рівнем матеріально-технічного забезпечення Житомирського обласного управління та умовами роботи в ньому", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський замінив голів СБУ у столиці та трьох областях, підписавши відповідні укази.

Українські Національні Новини

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