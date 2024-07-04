Президент США Джо Байден признал, что "зоблажался" и "совершил ошибку" во время президентских дебатов на прошлой неделе. Об этом пишет Politico, передает УНН.

"У меня была плохая ночь. У меня не было хороших дебатов. Это 90 минут на сцене. Посмотрите, что я сделал за 3,5 года", - сказал Байден Эрлу Ингрему на радиостанции WAUK.

Издание отмечает, что президент США дал заранее записанное интервью двум радиостанциям - WAUK и WURD, единственной разговорной радиостанции в Пенсильвании, принадлежащей и управляемой афроамериканцами, - пытаясь успокоить нервы демократов.

В последние дни он очертил насыщенную программу: пригласил более 20 губернаторов-демократов, позвонил лидерам Конгресса, дал интервью Джорджу Стефанопулосу из ABC News и посетил штаты Висконсин и Пенсильванию, где еще не определились с выбором. Тем не менее, демократы продолжают призывать его принять решение относительно будущего его кампании, некоторые даже требуют его отставки.

На встрече с губернаторами в среду вечером Байден сообщил, что прошел медицинский осмотр и чувствует себя хорошо, по информации POLITICO. Тем не менее, губернаторы Нью-Мексико Мишель Лужан Гришем и штата Мэн Джанет Миллз выразили беспокойство относительно его шансов на победу в их преимущественно "голубых" штатах, сообщили лица, знающие подробности обсуждения.

В своих интервью на каналах WAUK и WURD, которые вышли в эфир в четверг утром, Байден обсуждал свой послужной список, Дональда Трампа и вопросы, касающиеся чернокожих американцев - избирательного блока, который он пытался удержать на своей стороне. Ингрэм отметил, что изначально планировал говорить с Байденом менее 10 минут, но разговор длился почти вдвое дольше. На канале WURD он общался с ведущей Андреа Лоуфил-Сандерс почти 15 минут.

Когда Лоуфил-Сандерс спросила Байдена, должны ли американцы волноваться после его выступления на дебатах, Байден ответил просто: "Нет".

"У меня были плохие дебаты, - сказал президент, смеясь. Но 90 минут на сцене не стирают того, что я делал в течение трех с половиной лет", - добавил Байден.

Напомним

В последних беседах с помощниками, членами семьи и союзниками за пределами Белого дома президент США Джо Байден колебался между принятием и неповиновением в условиях резкого изменения его политического положения в собственной партии, после неудачного выступления на дебатах. Его семья настаивает на изменениях в кампании.