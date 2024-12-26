Байден поручил Пентагону ускорить поставки оружия в Украину

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал атаку россии на Украину 25 декабря. Он поручил продолжать наращивать военную помощь Украине. Об этом говорится в заявлении американского лидера на сайте Белого дома, передает УНН.

Детали

Джо Байден отреагировал на утренний массированный обстрел Украины на Рождество.

Цель этой ужасной атаки заключалась в том, чтобы прекратить доступ украинцев к теплу и электроэнергии зимой и поставить под угрозу безопасность его сети - отметил Президент США.

В заявлении также отмечается, что государства и международное сообщество должны продолжать поддерживать Украину, пока она не победит агрессию России.

За последние месяцы США предоставили Украине сотни ракет противовоздушной обороны, и на подходе еще больше. Я поручил Министерству обороны продолжать стремительные поставки оружия в Украину - заявил Джо Байден.

Отмечается, что Соединенные Штаты будут продолжать неутомимо работать над укреплением позиций Украины в ее защите от российских войск.

По словам Джо Байдена "украинский народ заслуживает того, чтобы жить в мире и безопасности, и Соединенные Штаты и международное сообщество должны продолжать поддерживать Украину".

Напомним,

Украина получила от США первый транш в размере 1 млрд долларов из замороженных российских активов. Это часть инициативы G7 на общую сумму 20 млрд долларов, которые планируют выделить США.