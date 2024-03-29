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Байден осудил задержание рф американского журналиста по обвинению в шпионаже

Байден осудил задержание рф американского журналиста по обвинению в шпионаже

Киев  •  УНН

29 марта 2024, 21:46  •  4447 просмотра

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Американский журналист Эван Гершкович был задержан в рф по обвинению в шпионаже, что вызвало осуждение со стороны президента Байдена и других официальных лиц США, которые назвали это несправедливой попыткой использовать американцев как разменную монету.

Байден осудил российское задержание американского журналиста Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В пятницу Президент Америки Джо Байден выразил решительную позицию относительно ареста репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича в рф.

В своем заявлении он осудил "ужасные попытки" рф использовать американцев как разменные монеты, вспоминая случай Гершковича.

Лидеры обеих партий Конгресса также выступили с совместным заявлением, осудив арест Гершковича как безосновательный и несправедливый.

Государственный секретарь Энтони Блинкен назвал арест "репрессивным" и осудил также задержание другого американца Пола Уилана в Москве в 2018 году.

Добавим

Сейчас американский журналист находится в московской тюрьме Лефортово, а его срок задержания продлили до 30 июня.

Напомним

Гершковича арестовали 29 марта прошлого года под обвинением в шпионаже, сделав его первым американским журналистом, задержанным за это в рф со времен холодной войны.

Еще на три месяца: московский суд продлил срок ареста журналиста WSJ Эвана Гершковича23 мая 2023, 14:34 • 475718 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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