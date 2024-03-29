Байден осудил задержание рф американского журналиста по обвинению в шпионаже

Байден осудил российское задержание американского журналиста Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В пятницу Президент Америки Джо Байден выразил решительную позицию относительно ареста репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича в рф.

В своем заявлении он осудил "ужасные попытки" рф использовать американцев как разменные монеты, вспоминая случай Гершковича.

Лидеры обеих партий Конгресса также выступили с совместным заявлением, осудив арест Гершковича как безосновательный и несправедливый.

Государственный секретарь Энтони Блинкен назвал арест "репрессивным" и осудил также задержание другого американца Пола Уилана в Москве в 2018 году.

Добавим

Сейчас американский журналист находится в московской тюрьме Лефортово, а его срок задержания продлили до 30 июня.

Напомним

Гершковича арестовали 29 марта прошлого года под обвинением в шпионаже, сделав его первым американским журналистом, задержанным за это в рф со времен холодной войны.

Еще на три месяца: московский суд продлил срок ареста журналиста WSJ Эвана Гершковича