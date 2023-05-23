Еще на три месяца: московский суд продлил срок ареста журналиста WSJ Эвана Гершковича

Детали

По данным CNN, на заседании присутствовали родители Гершковича. Они приехали из США.

Срок ареста Гершковича истекал 29 мая. О задержании журналиста, у которого российские корни, стало известно в конце марта.

По версии фсб, Гершковича задержали в екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".

Сам журналист категорически отрицает вину. Госдепартамент США признал его неправомерно задержанным американским гражданином.