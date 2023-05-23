Еще на три месяца: московский суд продлил срок ареста журналиста WSJ Эвана Гершковича
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Лефортовский суд москвы продлил до 30 августа срок содержания под стражей корреспондента московского бюро газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного по обвинению в шпионаже, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
По данным CNN, на заседании присутствовали родители Гершковича. Они приехали из США.
Срок ареста Гершковича истекал 29 мая. О задержании журналиста, у которого российские корни, стало известно в конце марта.
По версии фсб, Гершковича задержали в екатеринбурге "при попытке получения секретных сведений".
Сам журналист категорически отрицает вину. Госдепартамент США признал его неправомерно задержанным американским гражданином.