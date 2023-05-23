Ще на три місяці: московський суд продовжив термін арешту журналіста WSJ Евана Гершковича
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Лефортівський суд москви продовжив до 30 серпня термін утримання під вартою кореспондента московського бюро газети Wall Street Journal Евана Гершковича, заарештованого за звинуваченням у шпигунстві, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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За даними CNN, на засіданні були присутні батьки Гершковича. Вони приїхали із США.
Термін арешту Гершковича спливав 29 травня. Про затримання журналіста, у якого російське коріння, стало відомо наприкінці березня.
За версією фсб, Гершковича затримали в єкатеринбурзі "при спробі отримання секретних відомостей".
Сам журналіст категорично заперечує провину. Держдепартамент США визнав його неправомірно затриманим американським громадянином.