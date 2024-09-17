Байден и Трамп провели телефонный разговор о безопасности
Киев • УНН
Президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили вопросы безопасности Секретной службы, разговор был сердечным, но детали не разглашаются.
В понедельник состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом, о чем сообщает Associated Press, передает УНН.
Детали
По данным Белого дома, Байден выразил свое облегчение тем, что Трамп в безопасности, и между ними состоялся сердечный разговор.
В заявлении, опубликованном представителями предвыборной кампании Трампа, он отметил: «У нас был очень хороший звонок. Речь шла о защите Секретной службы».
Детали разговора не разглашаются, и представители кампании Трампа не предоставили дополнительной информации о содержании звонка.
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