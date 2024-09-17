Байден и Трамп провели телефонный разговор о безопасности

В понедельник состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и бывшим президентом Дональдом Трампом, о чем сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

По данным Белого дома, Байден выразил свое облегчение тем, что Трамп в безопасности, и между ними состоялся сердечный разговор.

В заявлении, опубликованном представителями предвыборной кампании Трампа, он отметил: «У нас был очень хороший звонок. Речь шла о защите Секретной службы».

Детали разговора не разглашаются, и представители кампании Трампа не предоставили дополнительной информации о содержании звонка.

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