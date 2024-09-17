Байден і Трамп провели телефонну розмову про безпеку
Київ • УНН
Президент США Джо Байден і колишній президент Дональд Трамп провели телефонну розмову. Вони обговорили питання безпеки Секретної служби, розмова була сердечною, але деталі не розголошуються.
У понеділок відбулася телефонна розмова між президентом США Джо Байденом та колишнім президентом Дональдом Трампом, про що повідомляє Associated Press, передає УНН.
Деталі
За даними Білого дому, Байден висловив своє полегшення тим, що Трамп у безпеці, і між ними відбулася сердечна розмова.
У заяві, опублікованій представниками передвиборчої кампанії Трампа, він зазначив: "У нас був дуже хороший дзвінок. Йшлося про захист Секретної служби".
Деталі розмови не розголошуються, і представники кампанії Трампа не надали додаткової інформації про зміст дзвінка.
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