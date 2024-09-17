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Підозрюваний у замаху на Трампа чекав 12 годин на гольф-курорті

Підозрюваний у замаху на Трампа чекав 12 годин на гольф-курорті

Київ • УНН

 • 32968 перегляди

Чоловіка звинувачено у двох злочинах, пов'язаних зі зброєю, після інциденту на гольф-курорті Трампа. Телефонні записи свідчать, що підозрюваний міг чекати майже 12 годин, таборуючи зі зброєю та їжею.

Чоловіка, якого підозрюють у спробі вбивства Дональда Трампа, було звинувачено у двох злочинах, пов’язаних зі зброєю, у федеральному суді в понеділок, через день після того, як його побачили зі зброєю в кущах на гольф-курорті колишнього президента США у Флориді. Згідно з кримінальною скаргою, поданою в понеділок, телефонні записи свідчать про те, що підозрюваний міг чекати майже 12 годин, таборуючи зі зброєю та їжею. Про це пише Reuters, передає УНН

Деталі

Хоча ймовірні нові звинувачення, початкові — володіння вогнепальною зброєю як раніше засуджений злочинець і володіння вогнепальною зброєю з видаленим серійним номером — дозволяють утримувати його під вартою на час розслідування. Трамп, кандидат у президенти США від Республіканської партії на виборах 5 листопада, не постраждав. Але інцидент викликав нові запитання про те, як озброєний підозрюваний зміг наблизитися до нього, всього через два місяці після того, як інший нападник стріляв у Трампа під час мітингу 13 липня в Батлері, Пенсільванія, поранивши його вухо.

Секретна служба США відкрила вогонь після того, як агент помітив ствол гвинтівки, що стирчав з кущів у неділю на гольф-курорті Трампа у Вест-Палм-Біч, за кілька сотень метрів від місця, де грав колишній президент. За даними скарги, озброєний чоловік утік на позашляховику. Офіцери виявили заряджену штурмову гвинтівку з прицілом, цифрову камеру та пакет з їжею, які були залишені на місці події.

Доповнення

Підозрюваний, якого в понеділок ідентифікували як 58-річного Раяна Рауса, був затриманий приблизно через 40 хвилин, коли він їхав на північ по Інтерстейт 95. Коли його запитали, чи знає він, чому його зупинили, Раус "відповів ствердно", згідно зі скаргою. Номерний знак на його автомобілі був зареєстрований як викрадений з іншої машини.

Записи показують, що телефон, пов’язаний з Раусом, був на гольф-курорті з 1:59 ранку (0559 GMT) у неділю, за 11,5 годин до інциденту. Згідно з кримінальною скаргою, Раус має принаймні два попередні судимості за тяжкі злочини в Північній Кароліні. У 2002 році Раус визнав себе винним у володінні незареєстрованою автоматичною зброєю, яку закон Північної Кароліни визначає як зброю масового знищення, і був засуджений до умовного терміну. У 2010 році він був засуджений за володіння краденим майном.

Контекст

Графік передвиборчої кампанії Трампа залишиться без змін, повідомило джерело, обізнане з цим питанням. Трамп планує представити новий криптовалютний бізнес у соцмережі X у понеділок увечері, а також провести міську зустріч у Мічигані у вівторок і мітинг у середу в Нью-Йорку.

Трамп звинуватив президента Джо Байдена та віцепрезидента Камалу Гарріс, кандидата в президенти від Демократичної партії, у спробі замаху на його життя. Він стверджував, що підозрюваний нападник діяв під впливом "дуже провокаційної мови" демократів, хоча влада поки що не надала доказів жодного мотиву.

"Їхня риторика призводить до того, що мене обстрілюють, тоді як я є тим, хто рятує країну, а вони ті, хто руйнує країну – як зсередини, так і зовні", – сказав він, за даними Fox.

У неділю Гарріс написала у соцмережі X: "Насильству немає місця в Америці." Виступаючи в понеділок на заході у Філадельфії, Байден сказав: "В Америці ми вирішуємо наші розбіжності мирно на виборчих дільницях, а не за допомогою зброї."

Новий замах: Трамп вважає, що винна риторика Байдена і Гарріс16.09.24, 20:36 • 16678 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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