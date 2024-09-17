Мужчина, которого подозревают в попытке убийства Дональда Трампа, был обвинен в двух преступлениях, связанных с оружием, в федеральном суде в понедельник, через день после того, как его увидели с оружием в кустах на гольф-курорте бывшего президента США во Флориде. Согласно уголовной жалобе, поданной в понедельник, телефонные записи свидетельствуют о том, что подозреваемый мог ждать почти 12 часов, разбивая лагерь с оружием и едой. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Хотя вероятны новые обвинения, первоначальные - владение огнестрельным оружием как ранее судимый преступник и владение огнестрельным оружием с удаленным серийным номером - позволяют содержать его под стражей на время расследования. Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии на выборах 5 ноября, не пострадал. Но инцидент вызвал новые вопросы о том, как вооруженный подозреваемый смог приблизиться к нему, всего через два месяца после того, как другой нападавший стрелял в Трампа во время митинга 13 июля в Батлере, Пенсильвания, ранив его ухо.

Секретная служба США открыла огонь после того, как агент заметил ствол винтовки, торчащий из кустов в воскресенье на гольф-курорте Трампа в Вест-Палм-Бич, в нескольких сотнях метров от места, где играл бывший президент. По данным жалобы, вооруженный мужчина скрылся на внедорожнике. Офицеры обнаружили заряженную штурмовую винтовку с прицелом, цифровую камеру и пакет с едой, которые были оставлены на месте происшествия.

Дополнение

Подозреваемый, которого в понедельник идентифицировали как 58-летнего Райана Рауса, был задержан примерно через 40 минут, когда он ехал на север по Интерстейт 95. Когда его спросили, знает ли он, почему его остановили, Раус «ответил утвердительно», согласно жалобе. Номерной знак на его автомобиле был зарегистрирован как похищенный с другой машины.

Записи показывают, что телефон, связанный с Раусом, был на гольф-курорте с 1:59 утра (0559 GMT) в воскресенье, за 11,5 часов до инцидента. Согласно уголовной жалобе, Раус имеет по крайней мере две предыдущие судимости за тяжкие преступления в Северной Каролине. В 2002 году Раус признал себя виновным во владении незарегистрированным автоматическим оружием, которое закон Северной Каролины определяет как оружие массового уничтожения, и был приговорен к условному сроку. В 2010 году он был осужден за владение краденым имуществом.

Контекст

График предвыборной кампании Трампа останется без изменений, сообщил источник, знакомый с этим вопросом. Трамп планирует представить новый криптовалютный бизнес в соцсети X в понедельник вечером, а также провести городскую встречу в Мичигане во вторник и митинг в среду в Нью-Йорке.

Трамп обвинил президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис, кандидата в президенты от Демократической партии, в попытке покушения на его жизнь. Он утверждал, что подозреваемый нападающий действовал под влиянием «очень провокационной речи» демократов, хотя власти пока не предоставили доказательств ни одного мотива.

«Их риторика приводит к тому, что меня обстреливают, тогда как я являюсь тем, кто спасает страну, а они те, кто разрушает страну - как изнутри, так и снаружи», - сказал он, по данным Fox.

В воскресенье Харрис написала в соцсети X: «Насилию нет места в Америке.» Выступая в понедельник на мероприятии в Филадельфии, Байден сказал: «В Америке мы решаем наши разногласия мирно на избирательных участках, а не с помощью оружия.»

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