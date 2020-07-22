Багатскис объявил состав сборной Украины на тренировочный сбор в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Главный тренер мужской сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис определился с составом, в котором национальная команда проведет тренировочный сбор в Киеве с 3 по 14 августа, информирует УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
В состав вошли 16 игроков:
Защитники: Денис Лукашов (“Прометей”), Илья Сидоров (“Прометей”), Виталий Зотов (“Химик”), Александр Мишула, Александр Кобец (оба свободные агенты), Александр Липовый (“Промитеас”, Греция), Богдан Близнюк (“Киев-Баскет”), Кирилл Марченко (“Химик”).
Форварды: Павел Крутоус (“Киев-Баскет”), Андрей Войналович (“Химик”), Вячеслав Бобров (“Фуэнлабрада”, Испания), Сергей Павлов (“Киев-Баскет”).
Центровые: Вячеслав Петров (“Прометей”), Вячеслав Кравцов, Владислав Коренюк (оба свободные агенты), Дмитрий Скапинцев (“Черкасские Обезьяны”).
Отметим, что в заявке отсутствуют такие исполнители, как центровой “Барселоны” Артем Пустовой, Владимир Герун с испанской “Уникахи” и игроки НБА — Алексей Лень и Святослав Михайлюк.
Кроме того добавим, следующие матчи в отборе на Евробаскет-2021 сборная Украины сыграет 27 ноября на выезде против Словении и 30 ноября дома против австрийцев.