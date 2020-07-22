Багатскис объявил состав сборной Украины на тренировочный сбор в Киеве

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 97290 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104285 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130258 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109340 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129613 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101775 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102490 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104344 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102022 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Актуальное
Багатскис объявил состав сборной Украины на тренировочный сбор в Киеве

Багатскис объявил состав сборной Украины на тренировочный сбор в Киеве

Киев  •  УНН

 • 10596 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Главный тренер мужской сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис определился с составом, в котором национальная команда проведет тренировочный сбор в Киеве с 3 по 14 августа, информирует УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

В состав вошли 16 игроков:

Защитники: Денис Лукашов (“Прометей”), Илья Сидоров (“Прометей”), Виталий Зотов (“Химик”), Александр Мишула, Александр Кобец (оба свободные агенты), Александр Липовый (“Промитеас”, Греция), Богдан Близнюк (“Киев-Баскет”), Кирилл Марченко (“Химик”).

Форварды: Павел Крутоус (“Киев-Баскет”), Андрей Войналович (“Химик”), Вячеслав Бобров (“Фуэнлабрада”, Испания), Сергей Павлов (“Киев-Баскет”).

Центровые: Вячеслав Петров (“Прометей”), Вячеслав Кравцов, Владислав Коренюк (оба свободные агенты), Дмитрий Скапинцев (“Черкасские Обезьяны”).

Отметим, что в заявке отсутствуют такие исполнители, как центровой “Барселоны” Артем Пустовой, Владимир Герун с испанской “Уникахи” и игроки НБА — Алексей Лень и Святослав Михайлюк.

Кроме того добавим, следующие матчи в отборе на Евробаскет-2021 сборная Украины сыграет 27 ноября на выезде против Словении и 30 ноября дома против австрийцев.

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