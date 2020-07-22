Багатскіс оголосив склад збірної України на тренувальний збір у Києві

До складу увійшли 16 гравців:

захисники: Денис Лукашов (“Прометей”), Ілля Сидоров (“Прометей”), Віталій Зотов (“Хімік”), Олександр Мішула, Олександр Кобець (обидва вільні агенти), Олександр Липовий (“Промітеас”, Греція), Богдан Близнюк (“Київ —Баскет”), Кирило Марченко (“Хімік”).

форварди: Павло Крутоус (“Київ-Баскет”), Андрій Войналович (“Хімік”), В’ячеслав Бобров (“Фуенлабрада”, Іспанія), Сергій Павлов (“Київ-Баскет”).

центрові: В’ячеслав Петров (“Прометей”), В’ячеслав Кравцов, Владислав Коренюк (обидва вільні агенти), Дмитро Скапінцев (“Черкаські Мавпи”).

Зазначимо, що в заявці відсутні такі виконавці, як центровий “Барселони” Артем Пустовий, Володимир Герун з іспанської “Унікахи” та гравці НБА — Олексій Лень та Святослав Михайлюк.

Крім того додамо, наступні матчі у відборі на Євробаскет-2021 збірна України зіграє 27 листопада на виїзді проти Словенії та 30 листопада вдома проти австрійців.