Многотысячная акция за отставку президента прошла в Южной Корее
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Тысячи людей вышли на акцию протеста в Сеуле с требованием отставки президента Южной Кореи Пак Кын Хе, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Полиция сообщила, что в демонстрации приняли участие 8000 человек, организаторы отчитались о 20 000 участников. Многие протестующие вышли на акцию с плакатами "Пак Кын Хе, уходи".
"Пак Кын Хе потеряла право на осуществление президентских полномочий и показала, что у нее нет даже базовых качеств для управления страной", - заявил оппозиционный южнокорейский политик Ли Е Мун.
Протесты начали после того, как президент Южной Кореи отправила в отставку 10 высокопоставленных советников, признав, что тексты его публичных выступлений редактировала ее близкая подруга Чхве Сун Соль.
Женщина, которая не является госслужащим, также подозревается во вмешательстве в государственные дела и использовании своего положения для получения финансовой выгоды.
Чхве Сун Соль покинула страну еще до начала скандала и отрицает, что обогащалась за счет своих связей в правительстве.
В субботу прокуратура Южной Кореи провела обыски в домах нескольких президентских помощников, которые подозреваются в пособничестве Чхве Сун Соль.
Во время обысков у чиновников были изъяты компьютеры и документы.
64-летняя Пак Кын Хе стала первой женщиной-президентом в истории Южной Кореи, победив на выборах в 2012 году.
Выборы президента Южной Кореи должны состояться в следующем году.