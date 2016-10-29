Багатотисячна акція за відставку президента пройшла у Південній Кореї

Поліція повідомила, що в демонстрації взяли участь 8 тисяч осіб, організатори відзвітували про 20 тисяч учасників. Багато протестувальників вийшли на акцію з плакатами "Пак Кин Хє, йди".

"Пак Кин Хє втратила право на здійснення президентських повноважень і показала, що у неї немає навіть базових якостей для управління країною", - заявив опозиційний південнокорейський політик Лі є Мун.

Протести почали після того, як президент Південної Кореї відправила у відставку 10 високопоставлених радників, визнавши, що тексти її публічних виступів редагувала її близька подруга Чхве Сун Сіль.

Жінка, яка не є держслужбовцем, також підозрюється у втручанні в державні справи і використанні свого становища задля отримання фінансової вигоди.

Чхве Сун Сіль покинула країну ще до початку скандалу і заперечує, що збагачувалася за рахунок своїх зв'язків в уряді.

У суботу прокуратура Південної Кореї провела обшуки в будинках кількох президентських помічників, які підозрюються в пособництві Чхве Сун Сіль.

Під час обшуків у чиновників були вилучені комп'ютери і документи.

64-річна Пак Кин Хє стала першою жінкою-президентом в історії Південної Кореї, здобувши перемогу на виборах в 2012 році.

Вибори президента Південної Кореї повинні відбутися в наступному році.