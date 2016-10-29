Багатотисячна акція за відставку президента пройшла у Південній Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Тисячі людей вийшли на акцію протесту в Сеулі з вимогою відставки президента Південної Кореї Пак Кин Хє, передає УНН з посиланням на ВВС.
Поліція повідомила, що в демонстрації взяли участь 8 тисяч осіб, організатори відзвітували про 20 тисяч учасників. Багато протестувальників вийшли на акцію з плакатами "Пак Кин Хє, йди".
"Пак Кин Хє втратила право на здійснення президентських повноважень і показала, що у неї немає навіть базових якостей для управління країною", - заявив опозиційний південнокорейський політик Лі є Мун.
Протести почали після того, як президент Південної Кореї відправила у відставку 10 високопоставлених радників, визнавши, що тексти її публічних виступів редагувала її близька подруга Чхве Сун Сіль.
Жінка, яка не є держслужбовцем, також підозрюється у втручанні в державні справи і використанні свого становища задля отримання фінансової вигоди.
Чхве Сун Сіль покинула країну ще до початку скандалу і заперечує, що збагачувалася за рахунок своїх зв'язків в уряді.
У суботу прокуратура Південної Кореї провела обшуки в будинках кількох президентських помічників, які підозрюються в пособництві Чхве Сун Сіль.
Під час обшуків у чиновників були вилучені комп'ютери і документи.
64-річна Пак Кин Хє стала першою жінкою-президентом в історії Південної Кореї, здобувши перемогу на виборах в 2012 році.
Вибори президента Південної Кореї повинні відбутися в наступному році.