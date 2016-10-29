Багатотисячна акція за відставку президента пройшла у Південній Кореї

$41.320.07
47.030.11
ukru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 19886 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 22824 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

Ексклюзив
12:10 • 16338 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 37868 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 167101 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 142593 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 145171 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136825 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 137229 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196897 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 55309 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 69772 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 75282 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 71999 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 49490 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 19886 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 22824 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 24553 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 33590 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 72079 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 12860 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 16839 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

15 квітня, 07:01 • 18405 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 113833 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 115231 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Багатотисячна акція за відставку президента пройшла у Південній Кореї

Київ • УНН

 • 9227 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Тисячі людей вийшли на акцію протесту в Сеулі з вимогою відставки президента Південної Кореї Пак Кин Хє, передає УНН з посиланням на ВВС.

Багатотисячна акція за відставку президента пройшла у Південній Кореї

Поліція повідомила, що в демонстрації взяли участь 8 тисяч осіб, організатори відзвітували про 20 тисяч учасників. Багато протестувальників вийшли на акцію з плакатами "Пак Кин Хє, йди".

"Пак Кин Хє втратила право на здійснення президентських повноважень і показала, що у неї немає навіть базових якостей для управління країною", - заявив опозиційний південнокорейський політик Лі є Мун.

Протести почали після того, як президент Південної Кореї відправила у відставку 10 високопоставлених радників, визнавши, що тексти її публічних виступів редагувала її близька подруга Чхве Сун Сіль.

Жінка, яка не є держслужбовцем, також підозрюється у втручанні в державні справи і використанні свого становища задля отримання фінансової вигоди.

Чхве Сун Сіль покинула країну ще до початку скандалу і заперечує, що збагачувалася за рахунок своїх зв'язків в уряді.

У суботу прокуратура Південної Кореї провела обшуки в будинках кількох президентських помічників, які підозрюються в пособництві Чхве Сун Сіль.

Під час обшуків у чиновників були вилучені комп'ютери і документи.

64-річна Пак Кин Хє стала першою жінкою-президентом в історії Південної Кореї, здобувши перемогу на виборах в 2012 році.

Вибори президента Південної Кореї повинні відбутися в наступному році.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.38
Bitcoin
$85,585.10
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.98
Золото
$3,237.74
Ethereum
$1,644.04