Многолетний капитан покинул расположение баскетбольного клуба Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Клуб украинской баскетбольной Суперлиги МБК "Николаев" объявил состав команды на сезон 2020/21 годов, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.
Клуб прокомментировал отсутствие в ростере капитана команды Алексея Онуфриева, который выступал за команду с сезона 2011-12 годов.
“Онуфриев первым получил предложение о продолжении сотрудничества. С момента прибытия главного тренера и до настоящего времени Алексей не принял участия ни в одной из тренировок, никак не информировал клуб о своих дальнейших планах. Ни игрок, ни его агент не вступили в диалог о возможных изменениях условий для дальнейшего сотрудничества”, — говорится в заявлении клуба.
В заявку клуба попали: Клим Артамонов, Макс Конате, Алексей Адедиран, Андрей Хохоник, Александр Кушниров, Вадим Заплотинский, Марк Боднар, Камеон Холси, Дарнелл Эдж, Илай Кейн, Игорь Дубоненко.
12-м игроком команды станет исполнитель второй команды “Николаева”.
Отмечается, что легионеры присоединятся к команде 29 августа, после чего пройдут тестирование, изоляцию и медосмотр, после чего и приступят к работе в общей группе.